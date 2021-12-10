Crazy Frog выпустил первый клип за 11 лет

Персонаж Crazy Frog выпустил первый за 11 лет сингл и клип на него. Видео было опубликовано на YouTube-канале музыкального проекта.

Новый трек называется Tricky. Это ремикс на композицию It's tricky американской рэп-группы RUN DMC и песню M to the B хип-хоп-артистки Millie B.

Crazy Frog был создан в 2002-2003 году шведским дизайнером и аниматором Эриком Вернквистом. Персонаж стал популярен после клипа 2005 года на ремикс хита 80-х годов Axel F. В ноябре этого года Crazy Frog в своем официальном Twitter-аккаунте объявил, что выпустит новую песню.