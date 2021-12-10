Перевернувшийся автомобиль с россиянами после дрифта на снегу сняли на видео

В Первоуральске Свердловской области машина с тремя молодыми людьми перевернулась после дрифта по заснеженной дороге. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Baza.

На снятые кадры попали двое молодых людей, которые дрифтуют на автомобиле, еще один снимает опасную езду с заднего сиденья. Водитель на большой скорости крутит руль в разные стороны, и в какой-то момент машина переворачивается. При этом автор ролика очень радуется, что ему удалось снять происходящее на камеру.

«Перевернулись! Я заснял! *******!» — кричит он. После этого попавшие в аварию россияне выбираются из салона и, счастливые, забираются на перевернутую машину.

Ранее в Москве на Бережковской набережной такси протаранило ограждение и упало в реку. ДТП произошло в районе дома №24. На кадрах, которые появились в сети, видно, что передняя часть машины погружена в воду.