В Воронежской области создадут пять туристических кластеров

В Воронежской области появятся как минимум пять туристических кластеров. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Гусева.

«Одновременно и хорошая новость, и высокая ответственность. Воронежская область выбрана пилотным регионом для проекта по расширению межрегионального туризма. Совместно с Ассоциацией "Центральный федеральный округ" разработаем стратегию, которая включит, как минимум, пять туристических кластеров», — написал Гусев. Он добавил, что регион стремится войти в десятку самых популярных туристических направлений России.

Как пояснил губернатор, один кластер появится в Воронеже, два — в Рамонском (с привязкой к замку принцессы Ольденбургской и дому-усадьбе «Веневитиново») и Хохольском районах (привязка к музею стоянок древних людей «Костенки»), еще два — в локациях Донского и Хоперского бассейнов рек, с учетом выхода на трассы М4, М6, А144. Точные даты реализации этого проекта пока не уточняются.