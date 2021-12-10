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Из Испании экстрадированы обвиняемые в мошенничестве и взяточничестве россияне

Испания выдала России фигуранта дела об афере с БАДами на 55 млн рублей и адвоката

Фото: Vincent West / Reuters

Двоих россиян, обвиняемых в мошенничестве и получении взяток, экстрадировали из Испании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Один из выданных — Валерий Коваленко, который, по версии следствия, в июне 2016 года создал и руководил преступным сообществом, чьи участники похищали деньги у пенсионеров, обещая им компенсировать затраты на якобы контрафактные биологически активные добавки (БАД). Общий ущерб составил 55 миллионов рублей. На похищенные средства Коваленко приобрел имущество, а затем скрылся в Испании.

Там же был пойман сбежавший из России в 2016 году адвокат Алексей Пригода, обвиняемый в получении многомиллионной взятки. По версии следствия, с 2011-го по 2013 год в Уфе он получил от гендиректора «Группы компаний СУ-10» Валерия Мансурова взятку в 140 миллионов рублей за договоры аренды земли, находящейся в федеральной собственности.

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Любовь Ширижик
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