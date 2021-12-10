Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в пятницу, 10 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3807,25 пункта (минус 0,16 процента), индекс РТС — до 1626,9 пункта (минус 0,35 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи на 10:12 в небольшом плюсе оказались лишь «Магнит» (плюс 0,18 процента, 5918,5 рубля за акцию) и «Яндекс» (плюс 0,08 процента, 4857,6 рубля). Больше всего подешевели бумаги «Новатэка» (минус 0,95 процента, 1673 рубля), «Татнефти» (минус 0,91 процента, 489,4 рубля) и «Сургутнефтегаза» (минус 0,83 процента, 38,645 рубля).

Нефть марки Brent подешевела до 74,06 доллара за баррель (минус 0,48 процента), марки WTI — до 70,67 доллара (минус 0,38 процента). Январские газовые фьючерсы торговались по 1187 долларов.

Рубль сохранил позиции к основным мировым валютам. Курс доллара составил 73,73 рубля (минус 0,007 рубля), курс евро — 83,25 рубля (минус 0,001 рубля). Биткоин торговался по 47 736,1 доллара за монету (минус 4,58 процента).