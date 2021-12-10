Японцев собрались наказывать за отказ повышать зарплату

В Японии собрались наказывать фирмы, отказывающиеся повышать зарплату своим сотрудникам. Власти страны утвердили параметры предстоящей в 2022 финансовом году налоговой реформы, которая предусматривает в том числе отмену льгот для таких частных компаний. Об этом пишет газета Yomiuri.

Так, например, к фирмам, не повышающим работникам зарплату, не будут применяться схемы снижения корпоративного налога. При этом увеличение жалованья служащим более чем на 2,5 процента, наоборот, обернется выгодой для компании. До 40 процентов суммы, направленной на повышение выплат, предполагается компенсировать за счет снижения корпоративного налога для мелких и средних фирм. Крупные корпорации могут получить компенсацию до 30 процентов.

Японская конфедерация профсоюзов (Рэнго) планирует в следующем году добиваться увеличения зарплат в среднем на четыре процента. Власти тоже считают повышение жалованья важным условием оживления потребительского спроса и улучшения ситуации в экономике страны.

В 2020 году средняя зарплата работника частной компании в Японии была 307,7 тысячи иен (более 2,7 тысячи долларов) в месяц.

Ранее власти Японии представили план масштабного стимулирования экономики и потребительского спроса. Например, будет оказана прямая финансовая помощь населению. Семьи с детьми до 18 лет получат чеки на 100 тысяч иен (по 875 долларов, или 63 тысячи рублей).