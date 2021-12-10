В МЧС сообщили о гибели пилота разбившегося на Алтае вертолета
МЧС по Республике Алтай: пилот разбившегося вертолета Robinson R66 погиб
Пилот вертолета Robinson R66, который потерпел крушение на Алтае, погиб. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, передает РИА Новости.
В управлении уточнили, что воздушное судно обнаружили недалеко от озера Каракуль.
Источник агентства в экстренных службах рассказал, что на место крушения прибыла поисковая группа спасателей на вертолете Ми-8.
Частный вертолет Robinson пропал с радаров в пятницу, 10 декабря. Он следовал из Новокузнецка в район Каракольских озер, у вертолета сработал аварийный маяк. Спасатели заметили разрушенное воздушное судно с воздуха.