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В МЧС сообщили о гибели пилота разбившегося на Алтае вертолета

МЧС по Республике Алтай: пилот разбившегося вертолета Robinson R66 погиб

Фото: Kalousek Rostislav / Globallookpress.com

Пилот вертолета Robinson R66, который потерпел крушение на Алтае, погиб. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, передает РИА Новости.

В управлении уточнили, что воздушное судно обнаружили недалеко от озера Каракуль.

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что на место крушения прибыла поисковая группа спасателей на вертолете Ми-8.

Частный вертолет Robinson пропал с радаров в пятницу, 10 декабря. Он следовал из Новокузнецка в район Каракольских озер, у вертолета сработал аварийный маяк. Спасатели заметили разрушенное воздушное судно с воздуха.

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Анастасия Шейкина
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