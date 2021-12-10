Гражданская жена устроившего стрельбу в МФЦ назвала причину нападения

Гражданская жена Сергея Глазова, устроившего стрельбу в московском МФЦ, назвала причину нападения в беседе с «МК».

Женщина заявила, что Глазов мог устроить стрельбу из-за психической неустойчивости. По ее словам, поведение мужчины заметно изменилось после командировки в Малайзию, однако, как считает она, предпосылок к такому поступку не было.

«Мое видение такое: все, что копилось, очень повлияло на его психику, и все сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла», — заявила сожительница Глазова.

Она также уточнила, что у Глазова «был интерес к оружию». При нем всегда был нож, однако мужчина никогда не проявлял агрессии. «Другого оружия при мне не было. Но он хотел приобрести травматику», — заявила она.

Ранее Глазов рассказал полицейским, зачем изготовил пистолет и почему расстрелял людей. Мужчина заявил, что оружие ему было нужно для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Беспорядочный огонь по посетителям МФЦ Глазов объяснил тем, что считал окружающих верящими в коронавирус.

45-летний отставной подполковник Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. Мужчина сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с центром госуслуг, и выстрелил в одного из сотрудников. Затем злоумышленник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям.