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Подруги посидели в ресторане и оставили официантке огромные чаевые

В Канаде женщины скинулись и оставили официантке в кафе крупные чаевые под Рождество

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Официантка кафе из канадского города Летбридж получила ранний подарок на Рождество после того, как клиенты оставили ей огромные чаевые. Об этом сообщает Global News.

Подруги собрались посидеть в ресторане Kingsmen Ale House. Сумма их заказа составила 250 долларов. Женщины скинулись, чтобы оплатить счет, и оставили официантке Кендалл Калдуэлл крупную сумму в 690 канадских долларов. Таким образом, она получила 440 долларов в качестве чаевых.

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Узнав о размере чаевых, Калдуэлл была в шоке. «Мне пришлось уйти. Я не могла сдержаться. Мне пришлось пойти домой», — отметила она.

Одна из щедрых посетительниц Бреанна Доблер рассказала, что видела похожие новости в соцсетях, и они с подругами тоже решили сделать добрый жест. «Кендалл училась в школе, где преподавала моя мама. Мама обожала ее», — пояснила женщина.

Канадка отметила, что организовать подруг было просто, а сложнее всего было держать план в тайне, когда они сидели в ресторане. «Я плохо умею хранить тайны в таких случаях. Я едва не сказала ей сразу, что мы планируем сделать, но в итоге все получилось», — подчеркнула Доблер.

Женщины надеются, что, если они поделятся этой историей, она подстегнет других людей делать добрые дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники пекарни в американском городе Белвью, штат Небраска, были шокированы, когда посетитель сделал заказ на пять долларов и оставил 2000 долларов в качестве чаевых. Владелица заведения сообщила, что сотрудники разделят чаевые между собой.

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Алиса Дмитриева
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