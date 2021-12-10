Подруги посидели в ресторане и оставили официантке огромные чаевые
Официантка кафе из канадского города Летбридж получила ранний подарок на Рождество после того, как клиенты оставили ей огромные чаевые. Об этом сообщает Global News.
Подруги собрались посидеть в ресторане Kingsmen Ale House. Сумма их заказа составила 250 долларов. Женщины скинулись, чтобы оплатить счет, и оставили официантке Кендалл Калдуэлл крупную сумму в 690 канадских долларов. Таким образом, она получила 440 долларов в качестве чаевых.
Узнав о размере чаевых, Калдуэлл была в шоке. «Мне пришлось уйти. Я не могла сдержаться. Мне пришлось пойти домой», — отметила она.
Одна из щедрых посетительниц Бреанна Доблер рассказала, что видела похожие новости в соцсетях, и они с подругами тоже решили сделать добрый жест. «Кендалл училась в школе, где преподавала моя мама. Мама обожала ее», — пояснила женщина.
Канадка отметила, что организовать подруг было просто, а сложнее всего было держать план в тайне, когда они сидели в ресторане. «Я плохо умею хранить тайны в таких случаях. Я едва не сказала ей сразу, что мы планируем сделать, но в итоге все получилось», — подчеркнула Доблер.
Женщины надеются, что, если они поделятся этой историей, она подстегнет других людей делать добрые дела.
Ранее сообщалось, что сотрудники пекарни в американском городе Белвью, штат Небраска, были шокированы, когда посетитель сделал заказ на пять долларов и оставил 2000 долларов в качестве чаевых. Владелица заведения сообщила, что сотрудники разделят чаевые между собой.