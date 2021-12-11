Юрист заявил о важности законодательной работы с рекомендательными алгоритмами

Заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «ИРИ» по правовым вопросам, заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Борис Едидин прокомментировал опрос, который провел региональный общественный центр интернет-технологий. Согласно результатам, 77,5 процентов опрошенных считают, что рекомендательные алгоритмы — это разновидность рекламы. При этом 53,2 процента декларируют, что рекомендательные алгоритмы не могут навязывать им покупку товара или услуги. Абсолютное большинство респондентов — 74 процента — хотели бы иметь возможность отключать рекомендательные алгоритмы.

«Результаты опроса РОЦИТ, на мой взгляд, отражают настроение общества, и ту озабоченность, которая связана с повсеместным использованием рекомендательных алгоритмов. Сегодня эти программы используются практически всеми ресурсами, будь то агрегаторы новостей, социальные сети, магазины, крупные маркетплейсы: везде мы можем наблюдать действие алгоритмов, которые так или иначе управляют пользовательскими предпочтениями», — сказал он.

По его мнению, регулирование рекомендательных алгоритмов должно стать одним из основных направлений работы законодателей в ближайшее время.

«Учитывая влияние алгоритмов на пользовательское поведение, учитывая международный опыт и то, что данная проблематика актуальна, есть ощущение, что регулирование рекомендательных алгоритмов должно стать одним из основных направлений работы законодателей на ближайшую перспективу как в России, так и за рубежом», — отметил он.

Профессор KCL Фредерик Мостерт уверен, что благодаря использованию алгоритмов цифровые платформы обладают огромной властью над миллиардами людей по всему миру. По мнению ученого, рекомендательные системы нарочно ограничивают информационное поле пользователя, погружая его в информационный пузырь, максимально схожий с его убеждениями. Мостерт считает, что это ведет к поляризации общественного мнения, сокращению информированности общества и повышению риска социальных конфликтов.

В конце марта комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России обратилась в Госдуму и Совет Федерации с предложением взять под контроль алгоритмы, которые рекомендуют разного рода товары и услуги пользователям социальных сетей, онлайн-кинотеатров и маркетплейсов.

Напомним, законопроект о регулировании алгоритмов соцсетей планируется внести в Госдуму до конца года 2021 года. Согласно ему, онлайн-платформы должны будут обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, которые формируют в его ленте специально подобранный контент. Автор инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин уверен в необходимости стремиться к тому, чтобы все рекомендательные алгоритмы, во-первых, могли быть отключены, и кнопки отключения должны быть. Во-вторых, они должны быть прозрачны, должен быть общественный контроль, отметил он.