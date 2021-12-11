Каменные глыбы обрушились на железную дорогу в Сербии

Камнепад парализовал железнодорожное сообщение между Сербией и Черногорией, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Обвал каменных глыб произошел в горах на юго-западе Сербии, в Златиборском округе между городами Ужице и Прибой. В результате происшествия серьезно пострадало железнодорожное полотно, что сделало невозможным следование поездов в двух направлениях. О пострадавших при камнепаде неизвестно.

Следствием падения обломков горных пород стало нарушение графика следования поезда Белград — Подгорица — Бар (Черногория). Так, выехавшим из сербской столицы пассажирам предлагают покинуть поезд в Ужице и продолжить путешествие на автобусе до Прибоя, где людей ждет другой поезд. Опоздание составов на этом маршруте превышает один час, что приводит к недовольству пассажиров.

Специальные службы приступили к ликвидации последствий камнепада.

В августе сообщалось, что группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Один человек погиб от тяжелых травм, еще один пострадал и был эвакуирован из опасного места. Как отмечалось, стихийное бедствие произошло на высоте 3800 метров в ущелье Безенги.