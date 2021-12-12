Парень пришел к отцу на работу и узнал неожиданную правду о своем происхождении

Пользователь Reddit с ником Dadthrewmeawayy рассказал, как попытался наладить контакт с отцом и неожиданно узнал правду о своем происхождении. По словам молодого человека, когда он пришел к родителю на работу, тот заявил, что парень не его родной сын. Многие комментаторы посочувствовали автору поста и дали ему советы, как справиться с переживаниями.

По словам Dadthrewmeawayy, его родители расстались, хотя молодой человек был очень близок с отцом. Какое-то время парень попеременно жил то у него, то у матери, а затем его отец снова женился. Dadthrewmeawayy продолжал видеться с родителем, однако мужчина, как утверждает юзер, во время их встреч всегда выглядел несчастным. «Я звонил ему, но он не брал трубку до тех пор, пока я не набирал ему с другого номера телефона», — добавил пользователь Reddit. Затем у отца и его новой жены родился ребенок, после чего они переехали.

За несколько месяцев до публикации поста у Dadthrewmeawayy умерла мать, после чего он попытался связаться с отцом. Молодой человек выяснил, где теперь живет его родитель, и отправился туда на автобусе. По словам рассказчика, он прождал три часа, но дверь никто не открыл, а затем наступила ночь. «Утром меня разбудил мой отец, кричащий, чтобы я сваливал ***** [куда подальше] с его собственности. Я попытался объяснить ему, что я пытался позвонить ему, и мне было некуда больше идти, но он не слушал», — посетовал Dadthrewmeawayy.

Позже в этот день автор поста отправился на работу к отцу, не оставляя попыток поговорить с ним. Молодой человек полагал, что ранее отец прогнал его, так как не хотел конфликта между его женой и сыном. Поговорить с родителем рассказчику удалось во время обеда. Однако мужчина снова проявил холодность к нему. «Я сказал ему, как я скучал по нему, попытался обнять его, но он отодвинулся. Он взглянул на меня так, будто я внушал ему отвращение, и сказал мне никогда не связываться с ним и что он не мой отец», — рассказал молодой человек.

Когда Dadthrewmeawayy спросил у отца, что значат его слова, он посоветовал ему задать тот же вопрос его матери, а затем назвал женщину «потаскухой». Новость о смерти бывшей жены он назвал лучшей за весь год. «Я впал в истерику, меня вырвало на пол. Он вытащил меня из офиса, меня выпроводила охрана. Я расстроен, я запутался и чувствую себя потерянным», — подытожил Dadthrewmeawayy.

В комментариях многие юзеры, прочитавшие историю, поддержали автора публикации. «Найди хорошего психотерапевта. Тебе нужно проработать произошедшее», — написал один из пользователей. «Пришло время сделать ДНК-тест и начать поиски настоящего отца», — порекомендовал другой юзер. При этом поведение мужчины многие назвали недопустимым.