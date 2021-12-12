На Украине приготовились к торгу США и России

США и Россия будут «торговаться» по поводу вхождения Украины в НАТО, заявил аналитик Александр Кочетков в своей статье для издания «Главред».

По его мнению, Вашингтон и Москва в ближайшее время планируют продолжить переговоры по поводу гарантий Соединенных Штатов относительно того, что Украина не вступит в Североатлантический альянс, несмотря на слова американского лидера Джо Байдена о праве стран «вступать куда угодно».

«Если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлете предлагающего. А в отношении Украины намечается торг», — написал аналитик.

Кочетков добавил, что Россия не планирует нападать на Украину, а стремится к диалогу с Киевом. «Подготовку проводят скрытно, быстро и сразу переходят к наступательным действиям, а не ждут, пока группировку обнаружат и развернут силы противодействия», — отметил он.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало НАТО отказаться от планов по вступлению Украины и Грузии в альянс. Согласно официальному сообщению, в интересах европейской безопасности необходимо дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Киев и Тбилиси станут членами организации, так как оно противоречит обязательствам государств-членов ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

