Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине приготовились к торгу США и России

Аналитик Кочетков: США и Россия планируют торговаться по поводу вхождения Украины в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США и Россия будут «торговаться» по поводу вхождения Украины в НАТО, заявил аналитик Александр Кочетков в своей статье для издания «Главред».

По его мнению, Вашингтон и Москва в ближайшее время планируют продолжить переговоры по поводу гарантий Соединенных Штатов относительно того, что Украина не вступит в Североатлантический альянс, несмотря на слова американского лидера Джо Байдена о праве стран «вступать куда угодно».

«Если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлете предлагающего. А в отношении Украины намечается торг», — написал аналитик.

Материалы по теме:
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

Кочетков добавил, что Россия не планирует нападать на Украину, а стремится к диалогу с Киевом. «Подготовку проводят скрытно, быстро и сразу переходят к наступательным действиям, а не ждут, пока группировку обнаружат и развернут силы противодействия», — отметил он.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало НАТО отказаться от планов по вступлению Украины и Грузии в альянс. Согласно официальному сообщению, в интересах европейской безопасности необходимо дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Киев и Тбилиси станут членами организации, так как оно противоречит обязательствам государств-членов ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме перечислили изменения в жизни россиян в 2022 году
В США обрушился склад Amazon
На Украине приготовились к торгу США и России
12 человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме
Британский экономист не смог дать прогноз на 2022 год
Российским водителям назвали способы защиты машины от угона
Гинцбург назвал сроки проверки эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма
В ПФР рассказали о надбавке для одной категории пенсионеров
Рудинштейн перед смертью раскрыл правду о Прокловой
Американцы назвали чушью статью профессора Хартвелла о Путине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter