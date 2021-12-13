В Пентагоне заявили о четко донесенной до России позиции США по Украине

Власти США очень четко донесли до России, что конкретно их беспокоит в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Он прокомментировал утверждение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о наличии серьезных разногласий между Россией и США касательно красных линий в контексте Украины. «Президент США Джо Байден во время онлайн-встречи с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря был очень прямолинеен и откровенен касательно наших опасений по поводу того, что мы там наблюдаем», — указал Кирби, развеяв сомнения о том, внятно ли донесли США и их союзники свою позицию до Москвы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США допускают возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения России на Украину. Она напомнила, что в 2014 году многие партнеры по НАТО были готовы увеличить присутствие в регионе и разместить дополнительные войска на ротационной основе. По словам Псаки, Вашингтон рассматривает данные меры на случай российского «вторжения на Украину», но предпочел бы урегулировать разногласия дипломатическим путем.