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В Пентагоне заявили о четко донесенной до России позиции США по Украине

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США четко донесли до России свое беспокойство по Украине

Фото: Marian Kushnir / Reuters

Власти США очень четко донесли до России, что конкретно их беспокоит в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Он прокомментировал утверждение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о наличии серьезных разногласий между Россией и США касательно красных линий в контексте Украины. «Президент США Джо Байден во время онлайн-встречи с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря был очень прямолинеен и откровенен касательно наших опасений по поводу того, что мы там наблюдаем», — указал Кирби, развеяв сомнения о том, внятно ли донесли США и их союзники свою позицию до Москвы.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США допускают возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения России на Украину. Она напомнила, что в 2014 году многие партнеры по НАТО были готовы увеличить присутствие в регионе и разместить дополнительные войска на ротационной основе. По словам Псаки, Вашингтон рассматривает данные меры на случай российского «вторжения на Украину», но предпочел бы урегулировать разногласия дипломатическим путем.

Марина Совина
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