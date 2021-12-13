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Пассажир самолета напал на бортпроводника во время полета и попал на видео

Пассажир устроил драку на борту самолета Вашингтон — Лос-Анджелес и был снят с рейса

Пассажир самолета авиакомпании Delta напал на бортпроводника во время полета и едва не развязал драку с маршалом авиации — из-за инцидента рейс был перенаправлен в другой город. Об этом пишет Daily Mail.

В четверг, 9 декабря, пассажир рейса Вашингтон — Лос-Анджелес (США) во время полета устроил перепалку с членом экипажа и напал на него — причина ссоры при этом не уточняется. После мужчина не успокоился и начал агрессивно себя вести с маршалом авиации, который присутствовал на борту. Момент выяснения отношений между американцами попал на видео.

Также на кадрах видно, как позже пассажира силой усадили в кресло и обездвижили наручниками — дебошир при этом громко возмущался и кричал. Отмечается, что из-за инцидента самолет был перенаправлен в Оклахома-Сити, где мужчину сняли с рейса сотрудники правоохранительных органов. После лайнер отправился в пункт назначения, в Лос-Анджелес.

Отмечается, что маршал и бортпроводник не получили серьезных травм и не нуждались в госпитализации.

Дарья Рыбак
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