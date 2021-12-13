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Оценены перспективы дерусификации на Украине

Политолог Ливен: продолжение дерусификации на Украине зависит от привлекательности Запада

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Дерусификация на Украине продолжится, если Запад сохранит свою привлекательность для населения страны. Так перспективы политического курса в республике в интервью «Ленте.ру» оценил эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления (США) Куинси Анатоль Ливен.

По мнению политолога, успех навязывания национализма зависит от того, будет ли Украина получать реальную поддержку или хотя бы защиту со стороны США.

Также эксперт считает, что в случае гипотетического кризиса в ЕС природа и границы Украины, или даже ее существование, окажутся под вопросом, однако сейчас дать однозначных прогнозов нельзя. «Еще одним фактором станет то, сможет ли Украина стать успешной экономикой, появится ли у нее собственная современная культура, потому что большая часть украинской культуры все еще остается русской», — подчеркнул Ливен.

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Ранее Ливен объяснил стремление Украины в ЕС желанием экономических преимуществ. По его словам, прежде всего, к событиям на Евромайдане в 2014 году привели ненависть к коррупции и отчаяние от экономического упадка, которые были подхвачены националистическими силами, поощряемыми ЕС и США. Политолог напомнил, что после распада Советского Союза экономическая ситуация в России оказалась более благополучной, тогда как «Украина становилась все беднее и беднее».

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Алевтина Запольская
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