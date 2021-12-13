Мирные жители были убиты в результате высадки десанта США в Сирии

При высадке десанта США в поселке Аль-Буссейра в сирийском Дейр-эз-Зоре были убиты трое мирных граждан, члены одной семьи. Об этом пишет сирийское агентство SANA.

Жители поселка были убиты в результате антитеррористической операции, которую проводили американские военные и курдские формирования. При десантировании они открыли огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам, после чего взяли штурмом несколько домов, где укрывались разыскиваемые террористы.

По данным агентства, подобная операция прошла 7 декабря в Эш-Шухейле. Утверждается, что в ходе операции американские военнослужащие захватили группу мирных жителей и увезли в неизвестном направлении. Американское руководство не объяснило произошедшее.

Западные страны, в том числе США, в основном контролируют провинции Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. При поддержке курдских формирований они проводят операции по поимке боевиков. Официальный Дамаск считает присутствие американских войск в стране незаконной оккупацией.