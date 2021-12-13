Кандидата в президенты Южной Кореи забросали яйцами рядом с военной базой США

Неизвестный забросал яйцами кандидата в президенты Южной Кореи от Демократической партии Ли Чжэ Мена в знак протеста против развертывания американской противоракетной системы THAAD на территории страны. Об этом пишет агентство «Ёнхап».

Мужчина, стоящий через дорогу, бросил два яйца в Ли, пока тот шел в сторону фруктовой фермы в уезде Сонджу. Политик приехал туда в рамках предвыборной кампании. По словам очевидцев, яйца попали не в самого Ли, а в его телохранителя и другого политика из Республиканской партии. В результате произошедшего началось столкновение между протестующим и полицией.

Прежде чем напавшего увели, он успел обвинить представителя Демпартии в том, что тот не сдержал обещания и не избавился от контракта на развертывание системы THAAD. По предварительным данным, активист живет недалеко от военной базы США, где и планируют развернуть ПВО.

THAAD предназначен для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности. Система способна перехватывать ракеты в верхних слоях атмосферы. Комплексы могут объединять в единую сеть, что позволяет защищать обширную территорию.