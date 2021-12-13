Россиян предупредили о самых распространенных новогодних схемах мошенничества

В канун Нового года россияне столкнулись с увеличением активности мошенников и новыми схемами киберпреступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании ESET, специалисты которой предупредили россиян о самых распространенных видах мошенничества в праздничные дни.

По данным экспертов, одна из таких уловок мошенников связана с туристическими услугами: преступники притворяются сотрудниками туркомпаний и просят у жертв внести предоплату. Те, кто переводят злоумышленникам деньги, как правило, получают поддельные ваучеры.

В ESET рекомендовали покупать туры только у проверенных операторов на официальных сайтах. Специалисты также предупредили, что крупные компании предоставляют специальные системы оплаты и договор, а их представители никогда не просят перевести деньги на карту. Кроме того, россиянам посоветовали оплачивать туры только после подписания договора.

Второй популярной у мошенников схемой стали поддельные сайты, на которых якобы можно получить «новогодние выплаты от государства». «Хакеры подделывают веб-страницы под вывесками юридических фирм или имитируют сайты популярных банков, где просят ввести реквизиты карты для получения средств», — объяснили специалисты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, они посоветовали подавать заявления на получение выплат от государства только на официальном сайте «Госуслуг» или в МФЦ. Аналитики также предупредили, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать данные о сроке действия банковской карты и трехзначный номер CVV. «Эта информация нужна только для оплаты, но уж точно не для получения денег», — отметили в ESET.

Специалисты также зафиксировали серьезный рост числа поддельных сайтов доставки еды. Мошенники полностью имитируют внешний вид популярных площадок, а затем с их помощью перехватывают банковские данные россиян и списывают деньги с карт. В ESET порекомендовали россиянам внимательно проверять адрес сайта, на котором они делают заказ. Зачастую доменные имена настоящего и фейкового сайтов отличаются друг от друга всего одним символом. «Например, dellivery-club вместо delivery-club или eda.ynadex вместо eda.yandex», — объяснили в компании.

Кроме того, мошенники начали создавать поддельные сайты маркетплейсов. Эксперты рекомендовали не переходить по ссылкам с подозрительно выгодным предложением из писем или сообщений в мессенджерах. «Обычно такие уведомления снабжены припиской об ограниченном времени или малом количестве товаров по акции», — отметили специалисты ESET.

Эксперты отметили, что жертвами злоумышленников также часто становятся любители горнолыжных курортов. «Злоумышленники пользуются желанием россиян сэкономить и продают поддельные онлайн-билеты на горнолыжные трассы», — подчеркнули в ESET. Они посоветовали не покупать билеты до начала горнолыжного сезона, а также не приобретать их «с рук» и в социальных сетях.

Эксперты ESET также предупредили о том, что злоумышленники часто делают рассылки с поздравлениями, предлагая перейти по вредоносным ссылкам. «"Поздравляем вас с Новым годом и дарим 5000 бонусов. Перейдите по ссылке, чтобы их получить", — такие сообщения должны вызывать не радость, а подозрения. Мошенники знают, что в канун праздников компании щедро раздают бонусы и подарки своим клиентам, и пользуются этим», — уточнили аналитики и добавили, что при переходе по подобной ссылке человек, как правило, попадает на фишинговый сайт, на котором его просят ввести персональные или банковские данные. Нередко в подобных сообщениях содержатся ссылки на вирусное ПО.

