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Жителям европейской части России пообещали звездопад

Жители европейской части России смогут увидеть метеорный поток Геминиды

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Жители регионов европейской части России смогут увидеть очередной звездопад в этом сезоне — метеорный поток Геминиды. Об этом заявил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

Как пообещал специалист, наблюдать пик активности звездопада можно будет при благоприятных погодных условиях в ночь с 13 на 14 декабря. При этом для наблюдения больше подойдет вторая половина ночи.

«В первой половине ночи наблюдениям помешает Луна, освещенность которой перед полнолунием 19 декабря достигнет 75 процентов, поэтому лучшие условия возникнут после ее захода за горизонт. В Крыму и Москве Луна зайдет за горизонт в районе 3.20 (московского времени), то есть наблюдения лучше начинать с трех часов ночи», — пояснил Якушечкин.

По его словам, всего россияне смогут увидеть до 50 метеоров в час.

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Варвара Кошечкина
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