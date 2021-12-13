Убийцам вора в законе Япончика назначили сроки

В Москве Муртази Шадания и Джамбул Джанашия, фигуранты дела об убийстве Вячеслава Иванькова, известного в криминальном мире как вор в законе Япончик, получили по 15 и 16 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимым назначили ограничение свободы на один год.

Шадания и Данашия обвиняются в слежке за погибшим, изучении его образа жизни и маршрутов передвижения. Кроме того, они приобрели снайперскую винтовку и патроны для убийства авторитета, а также автомобиль, необходимый для осуществления их замыслов.

28 июля 2009 года Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану «Тайский слон». Когда Иваньков выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», из которой Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Вор в законе скончался в больнице в начале октября.

В организации убийства обвиняют вора в законе Илью Симонию (Махо), который пошел на преступление ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек группу людей, которые несколько месяцев следили за Япончиком.