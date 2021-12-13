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Time назвал «Человека года»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала Time

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Глава Tesla, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск признан «Человеком года» по версии журнала Time. Имя бизнесмена было названо в ходе церемонии, трансляции которой ведется на канале издания на YouTube.

Редакция Time отметила, что Маск в 2021 году стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX обогнала другие американские компании, в том числе Boeing в космической гонке. Журнал также обратил внимание на заинтересованность предпринимателя в вопросах изменения климата, развития искусственного интеллекта и использования криптовалют.

«Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем Илон Маск», — заявил в ходе церемонии главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

В 2020 году победителями в данной номинации стали сразу два человека — президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Годом ранее это звание присудили экоактивистке Грете Тунберг.

Варвара Кошечкина
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