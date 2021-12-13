Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в понедельник, 13 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3792,81 пункта (плюс 0,87 процента), индекс РТС — до 1626,17 пункта (плюс 0,86 процента).

Все 15 «голубых фишек» Мосбиржи начали торги в плюсе. На 10:08 больше всего подорожали акции TCS Group (плюс 1,26 процента, до 6389,4 рубля за штуку), «Яндекса» (плюс 1,09 процента, до 4714,8 рубя) и «Татнефти» (плюс 0,99 процента, до 489,3 рубля).

Нефть подорожала после выходных. Brent выросла на 1,26 процента, до 76,1 доллара за баррель, WTI — на 1,4 процента, до 72,67 доллара. Январские газовые фьючерсы впервые за долго время поднялись выше 1300 долларов за тысячу кубометров.

Несмотря на дорожающую нефть, рубль не смог укрепиться к доллару. Курс доллара составил 73,42 рубля (плюс 0,04 рубля), курс евро — 82,85 рубля (минус 0,18 рубля). Монета биткоина торговалась по 48 813,4 доллара (минус 0,73 процента).