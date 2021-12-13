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В российском городе проведут фестиваль народной моды

В Бугульме пройдет фестиваль народной моды «Фасон»

Фото: Минкультуры России

В Бугульме в середине декабря пройдет фестиваль народной моды «Фасон». Об этом сообщает «МК Казань».

Как отмечается, мероприятие проведут 18 декабря на средства, полученные в рамках гранта министерства культуры Татарстана. Ожидается, что на фестиваль в российский город съедутся представители театров моды всего юго-востока республики.

Гости мероприятия смогут стать участниками тематических мастер-классов, послушать лекции об истории костюма или присоединиться к хороводам. Кроме того, на площадке выступят творческие коллективы.

По задумке организаторов, фестиваль позволит представителям творческих профессий республики наладить связи между собой. Также таким образом в регионе надеются сохранить связь поколений и пробудить у граждан интерес к народным традициям.

Планируется, что в 2022 году фестиваль выйдет за пределы республики, и к нему присоединятся участники и из других регионов страны.

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Варвара Кошечкина
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