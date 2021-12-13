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Знаменитости полюбили ходить по улицам без нижнего белья

The Sun: женщины массово отказываются от бюстгальтера благодаря бодипозитиву
Рианна

Рианна. Фото: Toby Melville / Reuters

Знаменитости начали массово появляться на публике без нижнего белья и задали новый тренд. Соответствующий материал появился на сайте The Sun.

Журналисты провели исследование и выяснили, что после карантина, который вводили в связи с пандемией коронавируса, 46 процентов респондентов полюбили выходить на улицу без бюстгальтеров как минимум раз в неделю. Эксперты связывают данный отказ с развитием идеи бодипозитива, благодаря которой женщины чувствуют себя более уверенными в себе, чем прежде.

Такую тенденцию увидели и среди знаменитостей. Так, например, певица и дизайнер Виктория Бэкхем поделилась на своей странице в Instagram фотографией, на которой она позирует в зеленом платье без нижнего белья. В то же время телезвезду Аманду Холден папарацци засняли в Лондоне в кардигане, который демонстрировал очертания ее обнаженной груди.

Поп-исполнительница Рианна, в свою очередь, в конце ноября посетила инаугурацию президента Барбадоса в длинном оранжевом платье из атласной ткани без бюстгальтера. В списке звезд, поддержавших данный тренд, фигурируют имена актрис Дженнифер Энистон и Зендаи, а также певицы группы Little Mix Ли-Энн Пиннок и модели Лили-Роуз Депп.

В декабре дочь Джонни Деппа прошлась по Лос-Анджелесу в топе без белья. Фотографы запечатлели 22-летнюю знаменитость в оранжевом топе из полупрозрачной ткани, фиолетовой мини-юбке, а также черных лоферах в сочетании с белыми носками. На снимках видно, что девушка не надела бюстгальтер.

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Майя Пономаренко
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