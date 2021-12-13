Презентация Тайваня на «Саммите за демократию» ужаснула США

Видеопоток министра цифровых технологий Тайваня Одри Тан прервали во время «Саммита за демократию» из-за слайд-презентации, где остров был изображен отдельным от КНР цветом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Презентация повергла в ужас официальные лица США. По словам источников, трансляцию по указанию Белого дома прервали буквально через минуту после того, как карта появилась на экране во время группового обсуждения. Организаторы оставили для министра только звук.

В Вашингтоне обеспокоились, что подобного рода демонстрация может противоречить приверженности США политике «одного Китая».

Отношения Китая и Тайваня стали ухудшаться в 2016 году после прихода к власти в непризнанной Китайской Республике кандидата от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. КНР считает остров отколовшейся провинцией, в то время как администрация Тайбэя все чаще демонстрирует стремление к независимости.

Несмотря на потерю дипломатического признания Тайвань де-факто остается государством, которое имеет свои вооруженные силы, органы государственной власти и валюту. Руководство Китая не признает государственности Тайваня и считает его правительство сепаратистским.