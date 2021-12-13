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Раскрыта связь размера зарплаты с длиной отпуска

SuperJob: целый оплачиваемый отпуск чаще остается у россиян с зарплатой в 80 тыс. руб.

Фото: Shutterstock

Чем выше размер зарплаты у россиян, тем короче отпуск, такую связь раскрыли в исследовании SuperJob.

У каждого шестого жителя страны к 31 декабря останется неиспользованным целый отпуск — 28 дней и более. Каждый десятый не догулял от двух до трех недель отпуска. Меньше всего отдыхают те, кто зарабатывает выше среднего. При этом к 31 декабря неиспользованных дней не останется у 36 процентов опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей, а среди россиян с заработком более 80 тысяч рублей — лишь у 25 процентов.

Целый оплачиваемый отпуск чаще остается в запасе у мужчин (19 процентов против 14 процентов среди женщин), а также у россиян старше 45 лет (18 процентов). При этом меры по снижению числа неиспользованных дней отпуска у сотрудников принимают только 25 процентов работодателей. Во время пандемии коронавируса потребность в длинном отдыхе отчасти закрывалась за счет нерабочих дней, отмечают эксперты.

Около 60 процентов российских компаний планируют повысить доход сотрудников в новом году. Рост зарплат специалистов на пять-десять процентов обещают в 50 процентах компаний.

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Мария Строителева
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