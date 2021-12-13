Дочь отказалась участвовать в церемонии на свадьбе отца по одной причине

Пользовательница Reddit с ником @Fridgenden поделилась историей, как поругалась с отцом и семьей его возлюбленной перед их предстоящей свадьбой по одной причине. Девушка отказалась участвовать в церемонии, на которой должна была дать «клятву братьев и сестер».

Она пояснила, что у будущей жены ее отца несколько детей гораздо младше нее. «Родители посчитали, что будет здорово, если мы дадим "клятву братьев и сестер" во время их свадьбы. Но я не хочу этого делать. По сути, они хотят, чтобы мы поклялись, что всегда будем братьями и сестрами, но для меня это не так», — поделилась @Fridgenden.

Автор поста признала, что не испытывает теплых чувств к детям невесты отца, поэтому не хочет обещать, что всегда будет любить их. «Еще я чувствую себя очень странно из-за этого давления на меня: они даже пытались повлиять на меня через пастора. Я сказала им, что они не могут заставить меня», — подчеркнула рассказчица. Она добавила, что теперь семья злится на нее и обвиняет в жестоком обращении с будущими братьями и сестрами.

Пользователи Reddit в комментариях поддержали девушку. «Если родители в конечном счете разведутся, придется ли автору отдельно разводиться со сводными братьями и сестрами?», «Это какая-то странная версия договорного брака, только между детьми», «Терпеть не могу, когда родители пытаются сделать так, будто дети выбирали друг друга. Это звучит, как способ заставить тебя в ближайшем будущем больше сидеть с ними и заниматься их воспитанием», — возмутились комментаторы.