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В Серпуховском женском монастыре произошел взрыв

На территории Серпуховского женского монастыря сработало СВУ, пострадали два человека

Фото: monasterium.ru

В Серпуховском женском монастыре неизвестный мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, пострадали два человека. Одни из них — несовершеннолетний.

Как уточнил источник агентства, устройство в монастырь пронес местный житель.

По данным Telegram-канала Baza, взрыв произошел в православной гимназии при Серпуховском монастыре.

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Мария Рубникович
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