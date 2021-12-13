Силовые структуры
В Серпуховском женском монастыре произошел взрыв
На территории Серпуховского женского монастыря сработало СВУ, пострадали два человека
В Серпуховском женском монастыре неизвестный мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По предварительным данным, пострадали два человека. Одни из них — несовершеннолетний.
Как уточнил источник агентства, устройство в монастырь пронес местный житель.
По данным Telegram-канала Baza, взрыв произошел в православной гимназии при Серпуховском монастыре.