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Москвичам пообещали рекордный за 10 лет снегопад

Синоптики «Фобос» рассказали, что в Москве сугробы вырастут на 60 процентов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве в понедельник, 13 декабря, ожидается рекордный снегопад, который случается в середине декабря раз в 10 лет. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос», передает РИА Новости.

Синоптики пообещали, что в результате сильного снегопада сугробы вырастут на 60 процентов.

Снегопад ожидается в вечерний час пик, ночью образуется туман, что приведет к ухудшению видимости до 200-500 метров, сообщило столичное управление ГИБДД в своем Telegram-канале.

Водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте в вечерние часы. Тем, кто сядет за руль, необходимо понизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и включить фары.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям европейской части России теплую погоду с 13 по 19 декабря. По словам синоптика, аномальное тепло связано с явлением, которое «перекрывает север» и не позволяет холодным воздушным массам вторгаться на на территорию.

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Анна Филипенко
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