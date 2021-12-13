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Назван ускоряющий старение кожи популярный продукт

Диетолог Зеленцова: сахар разрушает коллаген и ускоряет старение кожи

Фото: Pixabay.com

В современном мире люди страдают от повышенного употребления сахара, заявила диетолог Светлана Зеленцова, пишет РИА Новости.

По ее словам, последствия этого явления печальны. Добавленные сахара — это целая группа веществ, которые нужно стараться исключать из рациона. Высокое потребление сахара, который является очень калорийным, приводит к ожирению. Кроме того, постоянное потребление больших доз этого популярного продукта делает клетки нечувствительными к нему. Из-за этого у человека появляется диабет второго типа, повышается риск возникновения болезни Альцгеймера и некоторых видов рака.

«В исследованиях доказано отрицательное влияние сахара на процесс фагоцитоза, а значит и на иммунитет», — назвала еще один минус Зеленцова и добавила, что при излишке сахара страдает печень и «усиливается процесс гликации белков». Молекулы сахаров могут «налипать» на белковые и разрушать их структуру. Именно так нарушается функция коллагена, что ведет к ускоренному старению кожи.

Диетолог призвала, прежде всего, обратить внимание на скрытые источники сахара. Это хлеб, сухие завтраки, консервированные овощи и фрукты, соусы, полуфабрикаты, каши быстрого приготовления, йогурты, творог, соки и нектары, а также алкогольные напитки, газировка. Производители «скрывают» сахар на этикетке, называя его иначе. «Инвертный сироп, глюкоза, нектар агавы, гидролизированный крахмал, концентраты фруктового сока, кокосовый сахар, сгущенный сок тростника», — предупредила эксперт.

Ранее американские ученые заявили, что сахар ухудшает память у детей. Он нарушает функции гиппокампа — области мозга, отвечающей за запоминание.

Алия Шарафутдинова
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