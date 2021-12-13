Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа

78-летний основатель и бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в защиту основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нечто ужасное происходит в этой стране и в Великобритании», — сказал музыкант на пикете в Нью-Йорке, организованном в поддержку Ассанжа. Уотерс назвал его абсолютно невиновным и одним из величайших людей и журналистов XXI века.

Ранее Ассанжа поддержал бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Он назвал дело об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США пронизанным коррупцией. Также он указал, что считает Ассанжа «одним из политзаключенных, отбывающих самый долгий срок в западном мире».

10 декабря Высокий суд в Лондоне удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который пытался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию Ассанжа. Оно было вынесено судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер 4 января 2021 года. Адвокат Ассанжа собирается обжаловать этот вердикт.