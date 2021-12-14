Девушка отказалась звать брата на свадьбу из-за одного его поступка

Пользователь Reddit поделился историей о том, как сестра отказалась звать его на свадьбу из-за одного поступка. Мужчина пояснил, что девушка разозлилась на брата за то, что он женился раньше нее.

Автор поста рассказал, что свадьба его сестры, которая запланирована на лето следующего года, обойдется ей в 100 тысяч долларов, а стоимость ее обручального кольца — 25 тысяч долларов. «Она свадебный фанатик до мозга костей», — подчеркнул он.

При этом герой истории добавил, что неделю назад тайно женился на своей возлюбленной. Он отметил, что встречался со своей нынешней женой около трех лет, в то время как его сестра состояла в отношениях со своим женихом семь лет. «Моя супруга отличается от моей сестры на 100 процентов. Ей все равно на дорогие кольца и громкие торжества, и на все, что с этим связано», — добавил он.

«Наша свадьба была скромной, и мы рассказали всем, что поженились, спустя неделю. Нам казалось это правильным», — отметил рассказчик. По словам парня, его сестра была в ярости, когда услышала новость о его женитьбе. Девушка обвинила брата в том, что тот испортил ее свадьбу, которую она планировала на протяжение года. «Я сказал ей, что мы с женой решили, что не хотим суетиться и, наверное, лучше всем рассказать об этом постфактум», — уточнил автор поста.

По словам мужчины, брак облегчил для пары процесс покупки дома, а также получение медицинской страховки. «Но самое главное — мы безумно любим друг друга», — подчеркнул он. Однако его сестра не приняла во внимание эти факты и отказалась праздновать с молодоженами Рождество. Кроме того, она попросила пару не приходить на свадьбу, несмотря на то, что жена его брата была подружкой невесты, а сам брат — шафером.

«Она выходит замуж ради свадьбы, а ты женился ради брака», — отметил один из пользователей под постом. Многие комментаторы посочувствовали будущему мужу сестры рассказчика. Некоторые также добавили, женитьба брата невесты не делает ее собственную свадьбу менее значимой.