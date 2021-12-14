В Курске отреставрировали здание Воскресенского храма

В центре Курска завершили реставрацию здания Воскресенского храма. Об этом сообщает портал 46.tv.

Согласно информации издания, на данный момент архитектура и внутреннее убранство храма полностью восстановлены за счет пожертвований и работы попечительского совета.

По словам губернатора Курской Области Романа Старовойта, уже в начале 2022 года при условии улучшения эпидобстановки храм будет освящен и открыт для прихожан.

«Мечтаю, что будет полностью восстановлен исторический облик. Две колокольни. Как на старых фотографиях. Знаменский собор входил в 10 величественных храмов России», — высказался Владыка Герман.

Известно, что церковь была построена в 1876 году. В 1926-1927 годах на ее территории располагался губернский архив, после Великой Отечественной войны здание стало одним из складов курского завода «Электроаппарат», из-за чего его внутреннее пространство было основательно перестроено. На данный момент храм является памятником истории и культуры регионального значения.

В сентябре студентка из Калининграда самостоятельно отреставрировала городские скамейки а свой счет. Девушка восстановила разрушающиеся немецкие лавочки цветной мозаикой. По ее словам, проект реставрации она придумала случайно — когда проезжала по улице и увидела плохое состояние скамеек.