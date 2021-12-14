Московская биржа установила антирекорд

Индекс Московской биржи установил антирекорд, опустившись до самого низкого значения с марта текущего года, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации значения индекса равнялось 3494,73 пункта, что на 3,4 процента ниже уровня закрытия торговой сессии 13 декабря. Речь идет о дополнительной сессии, предваряющей основные торги.

Несколькими минутами ранее значение индекса падало до 3352,53 пункта. Лидерами снижения стали строительная компания ЛСР (минус 6,88 процента), золотодобывающая компания Petropavlovsk (минус 4,55 процента) и депозитарные расписки на акции рекрутингового сервиса HeadHunter (минус 4,12 процента).

Среди эмитентов, чьи акции выросли в цене, была отмечена только транспортная компания Globaltrans, депозитарные расписки на акции которой подорожали на 1,07 процента.