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Экономика

Московская биржа установила антирекорд

Индекс Московской биржи опустился до минимального значения с марта

Фото: Shutterstock

Индекс Московской биржи установил антирекорд, опустившись до самого низкого значения с марта текущего года, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации значения индекса равнялось 3494,73 пункта, что на 3,4 процента ниже уровня закрытия торговой сессии 13 декабря. Речь идет о дополнительной сессии, предваряющей основные торги.

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Несколькими минутами ранее значение индекса падало до 3352,53 пункта. Лидерами снижения стали строительная компания ЛСР (минус 6,88 процента), золотодобывающая компания Petropavlovsk (минус 4,55 процента) и депозитарные расписки на акции рекрутингового сервиса HeadHunter (минус 4,12 процента).

Среди эмитентов, чьи акции выросли в цене, была отмечена только транспортная компания Globaltrans, депозитарные расписки на акции которой подорожали на 1,07 процента.

Платон Щукин
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