Артемия Лебедева отхлестали по лицу автоматическим шлепателем

Российский дизайнер Артемий Лебедев организовал стрим, во время которого его по щеке бил закрепленный на голове манипулятор. Об этом рассказал глава компании Simkomat Артем Субботин в своем Facebook.

Пользователи могли активировать устройство под названием «Шлепатель» и отхлестать стримера, пожертвовав десять тысяч рублей. В результате, утверждает «Газета», Лебедев насобирал 260 тысяч, половину из которых он обещал отдать на благотворительность.

Стоит отметить, что Лебедев стойко переносил пощечины, не забывая каждый раз благодарить спонсора.