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На избившего россиянина инспектора ДПС завели дело

СКР: возбуждено дело на сотрудника ДПС за избиение пассажира машины в Саратовской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Саратовской области возбуждено дело в отношении сотрудника ДПС, который подозревается в избиении 40-летнего пассажира автомобиля. Об этом в среду, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, инцидент, в котором замешан полицейский, произошел 25 октября 2021 года в поселке Самойловка. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что за рулем одного из автомобилей находится пьяный водитель. Когда указанную машину остановил экипаж ДПС, один из сотрудников подошел к переднему пассажирскому сидению и вывел из салона сидевшего там 40-летнего мужчину. Затем он начал бить его в голову, лицо и грудь, хотя тот не сопротивлялся.

После этого пассажира доставили в больницу. Медики диагностировали у него закрытую травму черепа, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, а также другие повреждения.

На полицейского завели дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. При подтверждении вины он будет уволен и привлечен к ответственности.

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Елизавета Новикова
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