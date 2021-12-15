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Продавца криптовалюты ограбили на миллион долларов во время сделки в Москве

ТАСС: неизвестные отобрали у продавца криптовалюты на $1 млн на сделке в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве продавец криптовалюты Tether стал жертвой ограбления во время сделки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию вечером 14 декабря обратился мужчина и сообщил о совершенном против него преступлении. Во время сделки покупатель передал ему один миллион долларов в сумке, после чего в помещение ворвались двое неизвестных, которые отобрали у продавца деньги и отдали их покупателю. При этом злоумышленники пригрозили потерпевшему оружием. Позже покупатель заявил ему, что это были его охранники, и пообещал вернуть сумку с деньгами, но затем перестал выходить на связь.

Полиция начала проверку по заявлению об ограблении.

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Любовь Ширижик
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