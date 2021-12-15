Продавца криптовалюты ограбили на миллион долларов во время сделки в Москве

В Москве продавец криптовалюты Tether стал жертвой ограбления во время сделки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию вечером 14 декабря обратился мужчина и сообщил о совершенном против него преступлении. Во время сделки покупатель передал ему один миллион долларов в сумке, после чего в помещение ворвались двое неизвестных, которые отобрали у продавца деньги и отдали их покупателю. При этом злоумышленники пригрозили потерпевшему оружием. Позже покупатель заявил ему, что это были его охранники, и пообещал вернуть сумку с деньгами, но затем перестал выходить на связь.

Полиция начала проверку по заявлению об ограблении.