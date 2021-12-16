В Совфеде прокомментировали идею США признать Россию спонсором терроризма

Идея сенаторов США признать Россию страной-«спонсором терроризма» подрывает диалог Москвы и Вашингтона. Так предложение США прокомментировал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, сообщает РИА Новости.

Данная идея характеризует определенную часть политической верхушки США, заявил сенатор. По словам члена Совфеда, Россия является страной-защитницей, которая разрешает конфликты, развязываемые Соединенными Штатами, не вмешивается в дела суверенных государств, а также уважает права стран.

Вместе с тем, как отметил Цеков, сенаторы США считают нормальной украинскую власть, ведущую террор против собственного народа, против части своей территории, заключил сенатор.

Ранее американские сенаторы выступили с инициативой предоставить в будущем году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов и закрепить за Россией статус «государства — спонсора терроризма».

