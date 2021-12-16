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Умерла писательница и активистка Глория Джин Уоткинс

Скончалась писательница Глория Джин Уоткинс, известная под псевдонимом белл хукс
Глория Джин Уоткинс

Глория Джин Уоткинс. Фото: Cmongirl / Wikimedia

Умерла американская писательница и активистка Глория Джин Уоткинс, известная под псевдонимом белл хукс. Об этом сообщается на сайте Берея-колледж, в котором преподавала Уоткинс.

«Она умерла в своем доме в Берее после продолжительной болезни», — сообщили в образовательном учреждении. Женщина скончалась в среду, 15 декабря, на 70-м году жизни.

Глория Джинн Уоткинс родилась в 1952 году. Она окончила Стэнфордский университет и получила докторскую степень по литературе. Уоткинс преподавала и параллельно писала свои первые книги под псевдонимом белл хукс, взятым в честь своей прабабушки по материнской линии. Активистка намеренно указывала это имя строчными буквами. Таким образом она хотела, чтобы люди обращали внимание на ее идеи, а не на ее идентичность. Уоткинс считается одной из ключевых персон в интерсекциональном направлении феминизма. В своих работах она исследовала связи между расой, гендером и классовой принадлежностью.

Сергей Равин
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