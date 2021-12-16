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Экономика

Российский фондовый рынок резко вырос

Индекс Мосбиржи вырос на 2,47 процента на открытии торгов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Основные биржевые индексы российского фондового рынка резко выросли после нескольких дней падения. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже поднялся до 3711,4 пункта (плюс 2,47 процента), индекс РТС — до 1587,33 пункта (плюс 3,01 процента).

Все 15 «голубых фишек» Мосбиржи вышли в плюс на открытии торгов. На 10:12 больше всего подорожали бумаги «Полюса» (плюс 2,04 процента, до 12 801 рубля за штуку), «Яндекса» (плюс 1,88 процента, до 4596,6 рубля) и Сбербанка (плюс 1,32 процента, до 290,42 рубля).

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Рост котировок произошел после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 15 декабря, на котором было принято решение сократить покупку облигаций на 30 миллиардов долларов в месяц и спрогнозировано повышение процентной ставки три раза в 2022 году. Несмотря на ужесточение монетарной политики ФРС, рынки отреагировали положительно, поскольку у инвесторов появилась определенность.

Нефть марки Brent торговалась по 74,74 доллара за баррель (плюс 1,16 процента), марки WTI — по 71,81 доллара (плюс 1,33 процента). Январские газовые фьючерсы на европейской бирже приближаются к цене в 1600 долларов за тысячу кубометров.

Курс доллара составил 73,56 рубля (минус 0,13 рубля), курс евро — 83,14 рубля (минус 0,0009 рубля). Биткоин торговался по 48 930 долларов за монету (плюс 1,8 процента).

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Платон Щукин
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