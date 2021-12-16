ФСБ и МВД выявили в Москве группу «черных» банкиров с оборотом в миллиард рублей

Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, МВД и Росгвардии провели в Москве спецоперацию по пресечению деятельности участников преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с оборотом более миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, задержаны двое подозреваемых. По данным правоохранителей, «черные» банкиры занимались выводом средств за границу, конвертацией валюты за 6,5 процента. Они использовали реквизиты и банковские счета фиктивных компаний. Деньги клиентов перечислялись под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы. Силовики выявили, что по такой схеме участники группировки заработали 65 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, проведены 19 обысков по местам жительства подозреваемых и в офисных зданиях, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Подозреваемых отправили под домашний арест.