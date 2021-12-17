Россиянку похитили в Камбодже

В Камбодже 30-летнюю россиянку Анастасию Шередько похитил гражданин Китая, с которым она познакомилась в интернете. Он требует от ее друзей выкуп в размере 10 тысяч долларов, сообщила «Ленте.ру» подруга девушки Мишель, которая попросила не указывать ее фамилию.

По словам подруги, Анастасия познакомилась с мужчиной в социальной сети WeChat, китаец предложил встретиться лично, и девушка согласилась. Они встретились 12 декабря в 10:00 утра, однако в процессе общения ее что-то напугало: она прислала друзьям свою геолокацию и контакт мужчины, но потом перестала отвечать на сообщения. Подругам девушки не удается связаться с ней уже шесть дней.

Сначала мужчина заявлял, что Анастасия уехала домой и ему не известно, где она находится. Однако 16 декабря он снова написал друзьям девушки и потребовал 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении. «Наша подруга вот уже как шестой день у них, и мы даже не знаем, жива ли она. На просьбу отправить хотя бы видео с ней, китаец говорит, что она уже якобы у других людей», — рассказала Мишель. По ее словам, местные правоохранительные органы бездействуют. Друзья девушки также обращались в российское посольство.

Сестра Анастасии, Виктория, сообщила «Ленте.ру», что узнала о произошедшем только 17 декабря — у подруг похищенной девушки не было ее прямых контактов, им удалось выйти на связь с Викторией через ее коллегу. Она рассказала, что сестра живет в Камбодже с 2019 года. Анастасия работала хостес в местных казино и купила себе две квартиры на заработанные деньги.

Узнав о пропаже сестры, Виктория обратилась за помощью на линию экстренной связи российского МИДа: по совету сотрудника ведомства она оставила заявление в электронной приемной министерства, но пока не получила ответа. «Все в курсе, но никто ничего не делает. В полиции говорят: максимум, что мы вам можем дать, если вы что-то найдете, — двух полицейских, которые с вами сходят на встречу [с похитителями]», — рассказала Виктория.

Сестра похищенной девушки сказала, что была готова рассмотреть выплату выкупа, но китаец перестал отвечать на сообщения подруг Анастасии. «Девочки говорят, что военные — это единственные, кто ищет Настю. У них есть видео, где отчетливо видно этого человека, видны все черты его лица, видна его машина, видна Настя. Все в день в исчезновения. Вся эта информация есть, но найти его не могут», — рассказала Виктория.

«Лента.ру» направила запрос в российское посольство в Пномпене.