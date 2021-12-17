NCR и NtechLab выпустят кассы самообслуживания c оплатой по лицу

Американская компания NCR и NtechLab завершают работу над терминалом самообслуживания для магазинов, который позволяет анализировать поведение покупателей и предлагать им персонализированную рекламу. Об этом сообщается в пресс-релизе6 поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Программное обеспечение NtechLab будет интегрировано с терминалами самообслуживания NCR, оснащенными видеокамерами. Решение позволяет распознать лицо постоянного покупателя торговой сети, если он сдал лицевую биометрию, списать бонусы по лицу и в будущем оплатить товары по лицу.

Другие функции терминала — автоматическое применение скидки постоянного покупателя, возможность приобретения табачной и алкогольной продукции без предъявления документов, если покупатель ранее уже подтвердил свои данные, а также сравнение лица с черным списком недобросовестных покупателей.

«Разработанное решение имеет ряд преимуществ — оно позволяет не только сделать процесс покупки более удобным, поощрить лояльных клиентов, но и помогает ритейлеру сократить потери. Синергия опыта NCR с лучшими практиками мирового ритейла и уникальными наработками NtechLab в области распознавания лиц позволит качественно изменить покупательский опыт в использовании систем самообслуживания, что в свою очередь позитивно скажется на использовании таких систем и в конечном счете на бизнес-показателях ритейлеров», — отметил региональный директор по продажам NCR Александр Дмитриев.

«Наше совместное решение позволит улучшить качество сервиса в магазинах, повысить эффективность бизнеса при помощи доступа к объективной поведенческой аналитике, а также значительно снизить потери, связанные с воровством и нарушениями со стороны сотрудников. Мы рады, что программное обеспечение NtechLab будет интегрировано с терминалами NCR — одними из самых совершенных касс самообслуживания в мире», — подчеркнул генеральный директор NtechLab Андрей Теленков.

«Практически все крупные сети розничной торговли и торговые центры в России уже внедряют видеоаналитику или рассматривают внедрение в ближайшей перспективе. Искусственный интеллект сегодня может не только считать новых и уникальных посетителей магазина и сегментировать их по полу и возрасту, но и фиксировать время, затраченное на покупку и формировать персональные рекламные предложения. При этом собранные данные сохраняются в форме аналитического отчета и затем удаляются, что позволяет обеспечить их полную безопасность», — отметил директор по продуктам NtechLab Денис Гришин.

