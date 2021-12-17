Вирусолог оценил опасность омикрон-штамма коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса потенциально может оказаться опаснее дельты, считает вирусолог Александр Чепурнов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что, если при дельте ухудшение состояние пациентов наступает на 4-5 день, то здесь это может происходить быстрее. Кроме того, опасения вызывает и то, что у нового штамма есть способность заражать переболевших чаще, чем не болевших.

Чепурнов подчеркнул: пока нет возможности однозначно судить о том, окажется ли омикрон-штамм более или менее тяжелым, чем его предшественники. Выяснить это возможно будет только тогда, когда пойдет значительный прирост новых случаев заражения, что позволит составить полную картину течения болезни.

Потенциальная опасность

«Большой вопрос сейчас состоит в том, какой окажется ситуация с переболевшими и вакцинированными "Спутником". По данным исследователей из Аргентины, например, он не обладает необходимыми нейтрализующими свойствами. Конечно, надо еще посмотреть, что скажут наши разработчики. Но кроме этого, мы также не знаем и того, как сработает клеточный иммунитет», — рассказал вирусолог.

Заявления о том, что омикрон-штамм является менее тяжелым, чем его предшественники, по мнению специалиста, пока основываются только на надеждах. Понятно, идет ли рост тяжелых случаев и летальных исходов, станет только примерно на пятой неделе активного распространения нового варианта в стране.

«Пока никто не говорит ничего конкретного, все затаились и ждут. Пока мы не знаем, как быстро вирус развивается по патогенному процессу. С уханьским вариантом ухудшение состояния больных, например, наступало на 6-8 сутки, с дельтой — на 4-5. Здесь люди должны "тяжелеть" еще быстрее. На это указывает улучшенная способность омикрона присоединяться к рецепторам, через которые он проходит в клетки, именно данный фактор и определяет ситуацию со скоростью усугубления патогенного процесса. Но пока таких данных нет», — заметил Чепурнов.

Потенциально, по словам вирусолога, новый штамм может оказаться более тяжелым, чем его предшественники, в случае, если не будет обладать какими-то более щадящими свойствами.

«Уже появилась одна публикация, в которой говорится о том, что у омикрона есть способность, позволяющая ему заражать переболевших чаще, чем не болевших. Это очень тревожный момент. Правда, подчеркну, пока я видел только один такой материал», — заключил вирусолог.