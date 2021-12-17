Девять детей вернули в Россию из Сирии

Девять российских детей вернулись на родину из лагерей беженцев и приютов, находящихся в Сирии. Об этом сообщает РАПСИ.

Как уточнили в пресс-службе уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, восемь детей находились в лагере, один — в приюте. Все они родом из Дагестана, самому младшему из спасенных детей 6 лет, старшему — 17.

«Через несколько дней, после осмотра врачей, их заберут родные. Верится, что начнется новая страница в их непростой судьбе, наполненная теплом и светом», — рассказала Львова-Белова. Отмечается, что дети проходят медобследование в одной из клиник Москвы и будут переданы родственникам после карантина.

Львова-Белова провела встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, в ходе которой обсуждались варианты по возвращению домой российских детей, которые находятся в приютах и лагерях беженцев на территории арабской республики. С 2018 года в Россию вернули 341 ребенка.