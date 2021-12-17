Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден собрался баллотироваться на второй срок вместе с Харрис

Белый дом: Байден намерен баллотироваться в 2024 году вместе с вице-президентом Харрис
Джо Байден и Камала Харрис

Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

По ее словам, Байден намерен баллотироваться во второй раз вместе с нынешним вице-президентом Камалой Харрис. Заместитель пресс-секретаря Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о планах американского лидера, заверила, что он планирует участвовать в гонке и ничего не изменилось.

Материалы по теме:
«Белые — это не культура!» Как борьба с расизмом в США привела к травле белых людей и расколу в обществе?
«Белые — это не культура!»Как борьба с расизмом в США привела к травле белых людей и расколу в обществе?
6 ноября
Раскол по-американски. Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Раскол по-американски.Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
8 ноября

В конце ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила информацию, что Байден хочет баллотироваться на второй срок. По ее словам, Байден не отказывается от планов о переизбрании в 2024 году.

Публикации об участии Байдена в ближайших президентских выборах появились незадолго до этого в местных СМИ. Сообщалось, что 79-летний политик собрался баллотироваться на второй срок, несмотря на падение его рейтингов. По данным The Washington Post, все усилия ближайшего окружения президента направлены на то, чтобы убедить сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме. К моменту выборов в 2024 году Байдену исполнится 81 год.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре назвали пугающим распространение омикрон-штамма
На Украине захотели четкого ответа о вступлении в НАТО
Оценены препятствия для американских компаний в России
В России появится онлайн-платформа для психологической помощи школьникам
Россиянка пробралась в Европу и раскрыла секреты организации отдыха за границей
Байден собрался баллотироваться на второй срок вместе с Харрис
Перу оштрафовало Украину за срыв авиаконтракта
В подъезде жилого дома в Подмосковье заметили сугроб
Антикризисные меры Канады обернулись проблемами для жителей
Бывший боец UFC объяснил решение перейти в промоушен Нурмагомедова
Для пенсионеров в России нашлась работа с зарплатой до 180 тысяч рублей
Россию назвали привлекательной для вложений американцев
111-килограммовая женщина похудела на 35 килограммов и раскрыла секрет успеха
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter