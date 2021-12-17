Байден собрался баллотироваться на второй срок вместе с Харрис

Президент США Джо Байден будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

По ее словам, Байден намерен баллотироваться во второй раз вместе с нынешним вице-президентом Камалой Харрис. Заместитель пресс-секретаря Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о планах американского лидера, заверила, что он планирует участвовать в гонке и ничего не изменилось.

В конце ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила информацию, что Байден хочет баллотироваться на второй срок. По ее словам, Байден не отказывается от планов о переизбрании в 2024 году.

Публикации об участии Байдена в ближайших президентских выборах появились незадолго до этого в местных СМИ. Сообщалось, что 79-летний политик собрался баллотироваться на второй срок, несмотря на падение его рейтингов. По данным The Washington Post, все усилия ближайшего окружения президента направлены на то, чтобы убедить сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме. К моменту выборов в 2024 году Байдену исполнится 81 год.

