Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Первое в мире SMS-сообщение продадут на аукционе за 225 тысяч долларов

LAD Bible: первое в мире SMS продадут на аукционе в виде NFT за $225 тыс.

Фото: Pixabay

Первое в мире SMS-сообщение продадут на аукционе за 225 тысяч долларов. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает LAD Bible.

Британский оператор сотовой связи Vodafone создал реплику в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) с текстом «Merry Christmas» («Счастливого Рождества»).

Материалы по теме:
В России решили заблокировать Tor. Почему власти ополчились на анонимный браузер?
В России решили заблокировать Tor.Почему власти ополчились на анонимный браузер?
9 декабря
Точка с G Пока США думают, Россия внедряет интернет нового поколения
Точка с GПока США думают, Россия внедряет интернет нового поколения
13 февраля

Сообщение было отправлено 3 декабря 1992 года британцем Нилом Папуортом из компании Sema Group Telecoms, которая занималась разработками по заказу Vodafone. Оно пришло с компьютера на мобильный телефон его директора Ричарда Джарвиса.

«Передача этого сообщения почти три десятилетия назад стала решающим моментом в истории мобильных технологий. В 1999 году, через семь лет после того, как через Vodafone было отправлено первое SMS, наконец появилась возможность отправлять текстовые сообщения по нескольким сетям, что ускорило их использование и повысило популярность», — отметил Ханнес Аметсрайтер, генеральный директор Vodafone.

Вырученные от продажи деньги будут направлены в Агентство ООН по делам беженцев (The UN Refugee Agency) в качестве благотворительности.

Ранее стало известно, что Сооснователь «Википедии» (Wikipedia) Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) и аукционный дом Christie's продадут первую версию онлайн-энциклопедии. Торги пройдут с 3 по 15 декабря. Первая версия онлайн-энциклопедии вышла в январе 2001 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британия отказалась отправлять военных на помощь Украине при «вторжении» России
Пензенскую чиновницу задержали при передаче взятки вице-губернатору
Первое в мире SMS-сообщение продадут на аукционе за 225 тысяч долларов
«Безумству» США предсказали конец
Эвакуированные в Россию афганцы поблагодарили Минобороны за возвращение
Раскрыта причина богатства США
Москвичка рассказала об опасной ледяной горке в столице
Женщина узнала о своей беременности во время родов
ВОЗ объяснила задержку с признанием «Спутника V»
Миру предрекли неминуемое возвращение на «социалистические рельсы»
Популярный у россиян овощ оказался «строительным материалом» для костей
Пентагон обвинили в занижении числа погибших мирных жителей в Сирии и Ираке
Диетолог перечислила снижающие холестерин продукты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter