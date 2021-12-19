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Следователя по делу скопинского маньяка пригласили в СК из-за пропавшей женщины

Известного следователя Плоткина пригласили в СК по делу пропавшей рязанки Логуновой

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Известного следователя Дмитрия Плоткина, расследовавшего дело скопинского маньяка Виктора Мохова, приглашали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) на беседу, связанную с делом пропавшей в Рязани женщины. Об этом YA62.ru рассказал адвокат Максим Калинов.

Он уточнил, что встреча длилась около двух часов, однако никаких следственных действий с участием Плоткина на данный момент не проводилось.

«Убежден, что он будет привлечен к делу в качестве специалиста. В любом случае, я буду этого добиваться», — заявил собеседник портала. По его словам, сам следователь сообщил, что беседа прошла более чем конструктивно.

26-летняя жительница Рязани Елена Логунова пропала еще в конце июля. Женщина вышла из дома в магазин и не вернулась, а также не выходила на связь с родственниками — матерью, мужем и двумя детьми. К ее поискам неоднократно подключались волонтеры, было возбуждено уголовное дело, глава СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого похитил и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

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Варвара Кошечкина
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