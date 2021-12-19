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На Украине рассказали о желании Киева стать «второй Польшей»

Украинский экономист Кущ: внешняя политика Киева построена на желании стать второй Польшей

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский экономист Алексей Кущ рассказал о желании Киева стать «второй Польшей». Об этом он написал в своей статье для издания «Главред».

По его словам, вся внешняя политика Украины построена на желании войти в группу стран-партнеров США. Аналитик отметает, что Киев хочет стать «второй Польшей» для Вашингтона, но это не нужно Штатам, так как у них уже есть первая Польша. Он также выразил обеспокоенность, что Украина может быть вовлечена в качестве «прокси-страны» в глобальные геополитические конфликты.

Ранее эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления (США) Куинси Анатоль Ливен рассказал, что Украина стремится в ЕС ради экономических преимуществ. По его словам, прежде всего к событиям на Евромайдане в 2014 году привели ненависть к коррупции и отчаяние от экономического упадка, которые были подхвачены националистическими силами, поощряемыми ЕС и США. Политолог напомнил, что после распада Советского Союза экономическая ситуация в России оказалась более благополучной, тогда как «Украина становилась все беднее и беднее».

Марина Совина
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